الوداد يستعيد لاعبه قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

لاعب الوداد سيكون جاهزًا لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بدأ أشرف داري، مدافع فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي، تدريباته التأهيلية، استعدادًا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، فور انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، إلى أن عبد الرازق هيفتي، طبيب فريق الوداد، أكد على أن داري يحتاج إلى 15 يومًا فقط، من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية.

أشرف داري كان قد أصيب خلال مباراة ديربي الدار البيضاء أمام الرجاء، ليصبح الآن جاهزًا لمواجهة فريقه أمام الأهلي المصري، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لم يحدد بعد موعد مباريات دور النصف نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تشير بعض التقارير الصحفية المغربية، إلى أنه من الممكن أن تقام المباريات خلال شهر يونيو المقبل، في ظل تفشي فيروس كورونا بالقارة السمراء.

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وكان مقررًا أن تقام مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر مايو المقبل، ولكن فيروس كورونا سيدفع الاتحاد الإفريقي لتأجيل المباريات إلى شهر يونيو.

يذكر أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستقام في الكاميرون بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك في لقاء حاسم.