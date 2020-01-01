الوداد المغربي يستعين بمعد نفسي قبل مواجهة الأهلي

الوداد يستعد لمواجهة الأهلي بطريقته الخاصة.

قررت إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي ، الاستعانة بمعد نفسي، من أجل إعداد لاعبي الفريق للمباريات المقبلة، سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال إفريقيا .

ويواجه الوداد البيضاوي نظيره الأهلي المصري ، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث لم يتم تحديد موعد ومكان المباراة حتى الآن.

وأشار موقع "le 36" المغربي إلى أن سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد، قامت بتلبية طلب المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق، بالتعاقد مع أخصائي وخبير في الإعداد الذهني والنفسي، لمساعدة اللاعبين قبل استئناف النشاط.

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ويسعى جاريدو لدعم لاعبي الوداد نفسيًا، ومساعدتهم خلال الفترة القادمة لتجاوز العقبات والصعوبات، والتأقلم مع الظروف الحالية، وتجهيزهم فنيًا وبدنيًا وذهنيًا، من أجل تحقيق أهداف الفريق المغربي.

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ومن المقرر أن يجري فريق الوداد المغربي معسكر إعدادي لمدة أسبوع، سيجري خلاله الفريق العديد من المباريات الودية، استعدادًا لمباريات البطولة الاحترافية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن عن استئناف مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية، على أن يقام النهائي خلال شهر سبتمبر المقبل.