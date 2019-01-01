الوحدة يفاوض عبد الله الزوري لتجديد عقده

هل يصل الوحدة والزوري لاتفاق نهائي لتجديد التعاقد؟

قدمت إدارة نادي الوحدة، عرضًا للاعب الفريق عبد الله الزوري، من أجل تجديد عقده مع النادي، وذلك ليستمر مع الفريق مدة أطول.

وينتهي عقد الزوري بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي ستبدأ الأربعاء المقبل.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن نادي الوحدة والزوري اتفقا على النواحي المادية، وجاري التواصل على مدة العقد الجديد بين الطرفين.

ويتمسك عبد الله الزوري بالتوقيع للوحدة لمدة موسمين، بينما ترغب إدارة النادي في التجديد لمدة موسم واحد فقط، حيث سيتم الوصول لاتفاق ثم الإعلان عن التجديد.

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وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن إدارة الوحدة تفكر في المستقبل لبناء فريق قوي يخدم النادي لسنوات مقبلة، من الشباب الذين يمتلكون قدرات فنية عالية، وطموحات مستقبلية.

وسيتم الاستغناء عن خدمات الحارس الجزائري مصطفى زغبة، للاستفادة من مقعد أجنبي، وضم صانع ألعاب أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الوحدة سيتعاقد مع حارس محلي، قادر على حراسة مرمى الفريق لسنوات قادمة، وذلك تمهيدًا لبناء فريق شاب.