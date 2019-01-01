الوحدة يعلن بيع لاعبيه للشارقة

لاعبا الوحدة ينتقلان للشارقة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الوحدة، عن اتفاقه مع نادي الشارقة، ببيع عقود اللاعبان سالم سلطان ومحمد عبد الباسط لصفوف الأخير، وبيعهما بشكل نهائي.

وأشار نادي الوحدة عبر موقعه الرسمي، إلى أنه تم الاتفاق مع الشارقة على بيع اللاعبان سالم سلطان ومحمد عبد الباسط.

ووجهت شركة كرة القدم بنادي الوحدة، الشكر والتقدير إلى اللاعبين سالم سلطان ومحمد عبد الباسط، على الفترة التي قضوها مع الفريق.

توصلت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم إلى إتفاق مع إدارة نادي الشارقة ينص على بيع عقود اللاعبين سالم سلطان ومحمد عبد الباسط وإنتقالهم بصفه نهائية إلى نادي الشارقة. #WHDFC — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) June 20, 2019

يأتي ذلك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد، من دوري الخليج العربي الإماراتي.

ويسعى الشارقة لتدعيم صفوفه، استعدادًا لمشاركته الموسم المقبل، في دوري أبطال آسيا، بعد التتويج بالدوري الموسم الماضي.