الوحدة يدخل تاريخ السعودية

ما هو الإنجاز الذي قام به نادي الوحدة؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

دخل نادي الوحدة السعودي التاريخ بتعيين خلود عطار في منصب المتحدث الرسمي ومديرة المركز الإعلامي لتصبح أول سيدة تتولى هذه المهمة.

وأنهى الوحدة الموسم الماضي في المركز السابع بالدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن نادي الوحدة اتفق مع خلود عطار لتولي هذا المنصب كما ظهرت في تدريبات الفريق الجماعية مساء أمس، الأربعاء، في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ولم يؤكد أو ينفي نادي الوحدة صحة هذه الأخبار إلا أنّه من المتوقع الإعلان الرسمي قريبًا.

جدير بالذكر أنّ مباراة السوبر الأوروبي شهدت أول ظهور لحكم امرأة في البطولات القارية في حدث تاريخي.