الوحدة يحقق الفوز على الظفرة بثلاثية في دوري الخليج العربي

الوحدة يخطف ثلاث نقاط هامة من الظفرة

حقق فريق الوحدة الفوز على نظيره الظفرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

ونجح الوحدة في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحسم النتيجة في النصف الثاني من اللقاء بإحراز الثالث.

محمد صالح برغش تمكن من إحراز الهدف الأول للوحدة بعد مرور 9 دقائق فقط من عمر اللقاء،وأضاف كارلوس لوبيز في الدقيقة 39 الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وقبل انتهاء الشوط الأول تمكن مسعود سليمان الهدف الوحيد للظفرة في الدقيقة 43، ليبقي آمال جماهيره وزملائه في نقاط المباراة.

ولكن في الشوط الثاني عاد كارلوس لوبيز صاحب الهدف الثاني، في إحراز الهدف الثالث والذي حسم الثلاث نقاط لصالح الوحدة في الدقيقة 68.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 9 نقاط بعد مرور 6 جولات حيث احتل المركز السادس في ترتيب دوري الخليج العربي، بينما تجمد رصيد الظفرة عند 7 نقاط في المركز التاسع.