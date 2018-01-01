الوحدة يجدد عقد علي النمر 3 سنوات

الوحدة السعودي يجدد عقد لاعبه علي النمر 3 سنوات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت إدارة نادي الوحدة، برئاسة حاتم خيمي، عن تجديد عقد لاعب وسط الفريق علي النمر، لمدة 3 سنوات مقبلة.

الوحدة كان قد تعاقد مع علي النمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق نادي الشباب، بعد أن تمت إعارته إلى فريق نوماينسيا الإسباني لمدة 6 أشهر.

نادي الوحدة أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تجديد عقد علي النمر لمدة 3 سنوات.

وجاءت نص التغريدة كالآتي:

"جددت إدارة النادي برئاسة الكابتن حاتم خيمي اليوم عقد لاعب الفريق الأول علي النمر لمدة ثلاث سنوات وذلك بحضور الكابتن عبدالله خوقير نائب رئيس النادي والكابتن عصمت بابكر مدير الكرة وقدم الكابتن حاتم شكره للمهندس فراس مؤذن مدير الاحتراف على مجهوداته في هذا الشأن و جميع شئون الاحتراف".

جددت إدارة النادي برئاسة الكابتن حاتم خيمي اليوم عقد لاعب الفريق الأول علي النمر لمدة ثلاث سنوات وذلك بحضور الكابتن عبدالله خوقير نائب رئيس النادي والكابتن عصمت بابكر مدير الكرة وقدم الكابتن حاتم شكره للمهندس فراس مؤذن مدير الاحتراف على مجهوداته في هذا الشأن و جميع شئون الاحتراف pic.twitter.com/xLkr7hIFsC — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) December 26, 2018

علي النمر يقدم أداء أكثر من رائع مع فريق الوحدة، الأمر الذي دفع إدارة ناديه لتجديد التعاقد معه، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.