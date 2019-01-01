إسماعيل مطر: حضور فان مارفيك مباراة الوحدة وعجمان لا يعنيني

الهولندي فان مارفيك مدرب الإمارات تواجد في المدرجات لمتابعة مباراة الوحدة ضد عجمان، لكن إسماعيل مطر لم يكن مهتمًا

قال إسماعيل مطر نجم الوحدة أنه لم يكن مهتمًا بحضور بيرت فان مارفيك لمباراة فريقه ضد عجمان في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي.

وتألق مطر خلال المباراة وساهم في انتصار فريقه 4-2، ويُنادي البعض في الإمارات لاستدعاء اللاعب لقائمة الأبيض في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 للاستفادة من موهبته وخبراته الكبيرة.

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ويعمل فان مارفيك حاليًا على بناء منتخب شاب للإمارات ولذا خرج صاحب الـ36 عامًا من حساباته، وقد أكد إسماعيل مطر مرارًا احترامه لقرار المدرب ودعمه له وللمنتخب الوطني.

اللاعب تحدث لصحيفة الإمارات اليوم قائلًا " لم يعنيني وجود فان مارفيك في المدرجات، ما كان يعنيني في تلك المواجهة هو الوحدة".

أضاف "في نهاية المطاف، أي لاعبٍ يتمنى تمثيل منتخب بلاده وارتداء شعاره، ولكن هذا الأمر لا يتحقق بالتمني أو بالعاطفة. المنتخب الإماراتي الآن بات يضم تشكيلةً جديدةً، وهي بحاجةٍ إلى الوقت لتصل إلى الأداء والنتائج المطلوبة".

تابع "بصرف النظر عما إذا استدعاني أم لا، سأبقى داعمًا قويًا لفان مارفيك، سواء كنت لاعبًا أو مشجعًا. ففي نهاية المطاف، هذا مدرب منتخبنا الوطني، ويجب علينا أن نكون مساندين له، وداعمين لكل قراراته".

الإمارات ستواجه فيتنام خارج ملعبها في الـ14 من نوفمبر القادم ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في القطر وكأس آسيا 2023 في الصين.