لويس جوستافو يدعم هجوم الوحدة، وأحمد عبده يُحدد وجهته الجديدة

بدأ الحديث جديًا عن صفقات يناير

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إنهاء إدارة الوحدة لإجراءات ضم البرازيلي لويس جوستافو مهاجم الفيصلي ليكون أول صفقات الفريق في سوق الانتقالات الشتوي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة فرسان مكة تسعى لتنفيذ توصيات المدير الفني كارينيو لدعم صفوف الفريق بهدف مواصلة نتائجه الجيدة في دوري كأس محمد بن سلملن للمحترفين.

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ومن المقرر أن يتخلى النادي السعودي عن لاعبيه البرازيلي ماركوس جوليرمو والجزائري مصطفى زغبة، فيما بات كذلك أحمد عبده المهاجم المسجل ضمن فئة المواليد قريبًا من الرحيل إلى ناديه الجديد.

وبات اللاعب الذي لم يلعب أي دقيقة طوال 8 مباريات في الدوري السعودي قريبًا من الانتقال للتعاون الذي يسعى لضم مهاجم بديل لتعويض غياب لياندرو تاومبا، وهو المركز الذي كان يشغله عبد الفتاح آدم قبل انتقاله لصفوف النصر بداية الموسم الجاري.

يُذكر أن لويس جوستافو انضم للفيصلي قادمًا من فريق باهيا صيف 2017، وقد لعب هذا الموسم 11 مباراة في الدوري السعودي سجل خلالهم هدفين وصنع مثليهما، فيما لعب مباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين أحرز خلالهما هدفين وصنع هدف واحد.

ويُجيد اللاعب صاحب الـ28 عامًا اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

يُشار لأن الوحدة يتواجد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة وبفارق 5 نقاط عن النصر في الصدارة.