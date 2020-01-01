تيجالي: أنتظر مارس بفارغ الصبر، أريد رد الدين للإمارات

اللاعب سيكون أحد لاعبي الأبيض في مارس

رفع سيباستيان تيجالي مهاجم الوحدة الإماراتي راية التحدي مؤكدًا انتظاره تمثيل المنتخب الإماراتي بفارغ الصبر لرد الدين لمن ساعده على نيل الجنسية الإماراتية.

وحصل تيجالي الأسبوع الماضي على الجنسية الإماراتية وأصبح بإمكان المدرب إيفان يوفانوفيتش دعوته لتمثيل الأبيض في معسكر مارس القادم استعدادًا للجولة الجديدة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

تيجالي كان قد وصل الإمارات بانضمامه لصفوف للوحدة موسم 2013-2014 قادمًا من الشباب السعودي، وقد أحرز بقميصه 202 هدفًا منها 148 هدفًا في الدوري الإماراتي، وبقية الأهداف سجلها في بطولات كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر الإماراتي ودوري أبطال آسيا.

صحيفة الإمارات اليوم نقلت عن اللاعب البرازيلي قوله "أنتظر بفارغ الصبر شهر مارس المقبل وهو المحدد للأجندة الدولية وتجمع المنتخب الوطني، وسترون على أرض الميدان ماذا سأفعل، لا أتحدى أحدًا ولكني عازم على ردّ الجميل لكل من ساعدني على نيل الجواز الإماراتي وشرفني بمنحي الجنسية".

وعن مباراة حتا الأخيرة التي سجل خلالها هدفي انتصار الوحدة، قال صاحب الـ34 عامًا "إحرازي الأهداف أمر عادي، لكنه كان مهمًا جدًا تلك المرة لأنه مثل عودتي للتسجيل وحمل مني ردًا على من شكك في قدراتي التهديفية مؤخرًا".

"الفوز على حتا كان مهمًا، لعبنا جيدًا أمام خصم صعب، الحصول على النقاط الثلاثة ضروري لمواصلة تقدمنا في جدول لترتيب وهو خطوة جديدة بعد الفوز على الشارقة في الجولة الماضية".