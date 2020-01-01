صحيفة | سيباستيان تيجالي قريب من نيل الجنسية الإماراتية

هل يرتدي قميص الأبيض؟

أفادت صحيفة الرؤية الرياضية أن الأرجنتيني سيباستيان تيجالي مهاجم الوحدة الإماراتي بات قريبًا جدًا من الحصول على الجنسية الإماراتية، مما يجعله متاحًا لتمثيل المنتخب الأبيض.

وانضم تيجالي للوحدة موسم 2013-2014 قادمًا من الشباب السعودي، وقد أحرز بقميصه 198 هدفًا منها 146 هدفًا في الدوري الإماراتي، وبقية الأهداف سجلها في بطولات كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر الإماراتي ودوري أبطال آسيا.

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الصحيفة أوضحت أن حصول تيجالي المتوقع على الجنسية الإماراتية جاء بعد مطابقته لشروط ولوائح دولة الإمارات، والتي تنص على ضرورة تواجد اللاعب في الدولة لمدة 5 سنوات.

وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، يستطيع تيجالي تمثيل المنتخب الإماراتي إن قرر الجهاز الفني اختياره، ذلك كونه لم يلعب لأي منتخب آخر.

وقد سبق أن رحب صاحب الـ34 عامًا بتمثيل منتخب الإمارات إن نال الجنسية يومًا ما، واعدًا ببذل قصارى جهده وتقديم أفضل ما لديه لخدمة الأبيض وقيادته للنجاح إقليميًا وقاريًا.

ويمتلك تيجالي في رصيده 291 هدفًا حتى الآن، وقد أحرز 9 أهداف هذا الموسم تضعه في وصافة قائمة هدافي دوري الخليج العربي الإماراتي خلف مهاجم العين لابا كودجو، إلا أن تلك الأهداف لم تساعد الوحدة كثيرًا الذي يعيش موسمًا صعبًا.

ورغم تلك الأهداف الـ146 لتيجالي في الدوري الإماراتي إلا أن لقب الدوري بقي عصيًا عليه وعلى الوحدة الذي لم يفز به منذ 10 سنوات.