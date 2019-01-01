الوحدة: جمهور النصر لن يؤثر علينا وتيجالي بقيمة حمد الله

الفريق الإماراتي على علم تام بالعالمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عبد السلام جمعة؛ رئيس بعثة الوحدة الإماراتي في السعودية، معرفة فريقه الجيدة بالنصر، موضحًا متابعتهم الجيدة للدوري السعودي، ومشددًا على عدم تأثر فريقه بجمهور العالمي.

العنابي يلاقي العالمي اليوم الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، على أن يقام لقاء الإياب في 12 من الشهر الجاري.

وقال جمعة، في تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "استعدينا بشكل جيد للمباراة، خضنا ودية أمام اتحاد جدة، استفدنا منها كثيرًا على المستوى البدني والنفسي والذهني، وقمنا بدراسة النصر جيدًا، ولن نترك شيئًا للصدفة".

وأضاف: "نحن متابعون جيدون للدوري السعودي، لذلك لسنا في حاجة لاستطلاع رأي لاعبين سابقين أو خبراء لكشف خصمنا، نحن لسنا في حاجة لأحد، لأننا نتابع كل الفريق".

تيجالي: سعيد للعودة إلى السعودية والحظوظ متساوية مع النصر

بسؤاله عن كيفية التعامل مع المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ هداف العالمي، علق: "حمد الله لاعب لا يحتاج إلى شهادتي، هو هداف بالطبع، لكننا كذلك نملك لاعبًا بنفس قيمته وهو تيجالي، نتمنى أن يكون في الموعد".

واختتم: "جمهور النصر كبير، لكنه لن يؤثر علينا، فقد اعتدنا على اللعب في مثل هذه الأجواء والضغط في المدرجات".

يذكر أن الفريق الإماراتي تأهل إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادل وحيد ومثله هزيمة.

أمام الفريق السعودي فصعوده كان كثان المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، جمعها الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل وحيد، وهزيمتين.