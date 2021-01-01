خاص | "قواعد الحرم المكي" تُجبر الاتحاد الآسيوي على الموافقة على طلب القوة الجوية العراقي

الوحدة السعودي تفاجأ بالقرار

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا اليوم الأربعاء، نقل مواجهة الوحدة السعودي أمام القوة الجوية العراقي، إلى مدينة جدة بدلًا من مكة المكرمة.

المباراة من المقرر أن تقام في السابع من أبريل المقبل، ضمن دور الإقصائيات في دوري أبطال آسيا.

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وكان من المفترض أن يستضيف ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة اللقاء، لكن تم نقله إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بجدة.

لكنه كان قرارًا مفاجئًا لمسؤولي فرسان مكة، إذ قال مصدر وحداوي، خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "فوجئنا بوصول خطاب من الاتحاد القاري يفيد نقل المباراة لجدة، قالوا لنا في البداية أن الملعب غير جاهز لاستقبال المباراة، لكن علمنا بعد ذلك أن النادي العراقي اعترض على الإقامة في جدة في حين إقامة المباراة بمكة، إذ أن المسافة بينهما 90 كيلو، وهو ما اعترضوا عليه".

وأضاف: "القوة الجوية طلب الإقامة في مكة، حيث كان من المفترض أن تقام المباراة، لكن السلطات السعودية لا تسمح بذلك، بسبب اللاعبين الأجانب بالفريق العراقي، إذ لن يتمكنوا من دخول مكة داخل حدود الحرم".

قواعد الحرم المكي تُحرم دخول غير المسلمين، إلى هذه الحدود، إذ يُسمح لهم فقط بخوض المباريات على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، كونه خارج حدود الحرم.

يذكر أن الفائز من مواجهة الوحدة والقوة الجوية، سيتأهل إلى دور المجموعات، ضمن المجموعة الثانية التي تضم باختاكور الأوزبكي وتركتور سازي تبريز الإيراني والشارقة الإماراتي.