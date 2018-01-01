الوحدة السعودي يفاوض الزمالك لضم كاسونجو

الوحدة السعودي يدخل في مفاوضات جادة مع الزمالك لضم المهاجم الكونغولي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دخلت إدارة نادي الوحدة السعودي، في مفاوضات جادة مع نادي الزمالك المصري، من أجل الحصول على خدمات الكونغولي كابونجو كاسونجو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كاسونجو انضم لنادي الزمالك، قادمًا من الاتحاد السكندري في صيف 2017، مقابل 15 مليون جنيه مصري.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن الوحدة بدأ في التواصل مع الزمالك بالفعل، للحصول على خدمات كاسونجو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الجماهير السعودية عرفت كاسونجو خلال مباراة كأس السوبر السعودي المصري بين الزمالك والهلال، حيث أحرز هدفًا في تلك المباراة.

الزمالك حسم لقب كأس السوبر السعودي المصري لصالحه، بعد الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف.

يأتي ذلك في ظل تواصل الزمالك مع فريق مالاتياسبور التركي، من أجل الحصول على خدمات المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق التركي.