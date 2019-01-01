الوحدة السعودي يغلق ملف الأجانب

الوحدة السعودي يستعد للموسم الجديد من الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي الوحدة السعودي أغلق ملف اللاعبين الأجانب في الوقت الحالي استعدادًا للموسم الجديد.

وقدم الوحدة مستوى مميز خلال الموسم الأخير، حيث كان قريبًا للتواجد في الخمسة الأوائل في البطولة ولكن تراجع مستواه بعض الشيء في نهاية الموسم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الوحدة السعودي استقر على الإبقاء على 4 من أجانب الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة أن الأجانب هم جيليرمي وموارييس وريناتو شافيز وإيمري كولاك، حيث تسعى بعد ذلك لاستكمال عدد الأجانب لديها.

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وأكدت التقارير أن الوحدة السعودي ستركز بعد استكمال الأجانب على ضم بعض اللاعبين المحليين لبناء الفريق قبل الموسم المقبل.

وكان الوحدة السعودي قد تعاقد مع كلًا من الجزائري مصطفى زغبة والأسترالي كريج جوديون والفرنسي يوسف نياكاتي.