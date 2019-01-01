الوحدة السعودي يعتمد جهازه الفني بقيادة ميدو

ميدو ومدرب الأهلي المصري السابق، في تشكيل الجهاز الفني للوحدة السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اعتمدت إدارة نادي الوحدة السعودي، تشكيل الجهاز الفني للفريق، بقيادة المصري أحمد حسام ميدو، والذي سيستمر لنهاية الموسم.

ميدو كان قد تولى مهمة تدريب الوحدة، بعد رحيل البرازيلي فابيو كاريلي بشكل مؤقت، حيث تم الاستعانة به كمدير فني للفريق.

الوحدة أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتماد عبد الله خوقير، نائب رئيس النادي، على تشكيل الجهاز الفني للفريق.

اعتماد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم #الوحدة pic.twitter.com/GQiAFMMnhb — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) January 6, 2019

وجاء التشكيل كالآتي: أحمد حسام ميدو "مديرًا فنيًا"، عادل مصطفى "مساعد المدرب"، عيسى المحياني "مساعد للمدرب"، الخبير التشيلي ألفارو فيدال "مدرب لياقة"، البرازيلي ماورو ليما "مدرب حراس مرمى"، محمود سليم "للإحصاء وتحليل الأداء".

ميدو قاد الوحدة في مباراتين، حيث خسر الأولى من الفيصلي بثلاثة أهداف دون رد، وفاز في الثانية أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.