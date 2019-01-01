الوحدة الإماراتي يقرر عدم المشاركة في البطولة العربية

النسخة الجديدة من البطولة تحمل اسم ملك المغرب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قدم نادي الوحدة الإماراتي اعتذار عن المشاركة في الموسم الجديد من البطولة العربية للأندية الأبطال، حيث سيتم ترشيح نادي إماراتي جديد.

وتحمل البطولة المقبلة لقب كأس الملك محمد السادس، ملك المغرب، بعد أن أقيمت النسخة الماضية تحت مسمى الشيخ زايد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الوحدة السعودي قدم اعتذار عن المشاركة في البطولة دون أسباب واضحة حتى الأن.

ورشح الاتحاد العربي لكرة القدم، الوحدة قبل أن يعتذر حيث من المتوقع أن يتم ترشيح فريق الجزيرة ليشارك في النسخة الجديد من البطولة العربية.

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وكان كلًا من الوصل والجزيرة قد مثلًا الإمارات في النسخة الماضية والتي حملت اسم الشيخ زايد، ولم يوفق أحداهما في الوصول لنهائي البطولة.