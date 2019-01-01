الوحدة الإماراتي يُعلن نهاية إعارة فواز عوانة واللاعب يعود لبني ياس

عوانة قد تواجد مع العنابي في مباراتي الفريق أمام نادي النصر السعودي

ماجد جزر

أصدر نادى الوحدة الإماراتي بيانًا رسميًا صباح اليوم أعلن فيه نهاية إعارة اللاعب فواز عوانة ليعود إلى ناديه بني ياس الإماراتي.

نادى الوحدة قال في بيانه الرسمي : "يتقدم مجلس إدارة شركة نادى الوحدة لكرة القدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادى بنى ياس على مساندة فريق الوحدة في المهمة الأسيوية وتسهيل كل الإجراءات لانتقال اللاعب فواز عوانة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الماضية".

وكان عوانة قد تواجد مع العنابي في مباراتي الفريق أمام نادي النصر السعودي في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، والتي خرج منها الفريق أمام العالمي.

واضاف بيان العنابي : "كما يتقدم مجلس إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير الى اللاعب فواز عوانة على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق، حيثُ سيعود اللاعب لصفوف فريقه – بنى ياس – وذلك بعد انتهاء فترة إعارته، متمنين له دوام النجاح والتوفيق".

ومن جانبه قال نادى بنى ياس في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعلن نادى بنى ياس عن عودة اللاعب فواز عوانه إلى البيت السماوي من جديد بعد نهاية فترة إعارته في صفوف نادى الوحدة".

وتابع: "فواز عوانه شارك رفقة الوحدة في بطولة دوري أبطال آسيا حيث مثل الوطن خير تمثيل ولعب في ذهاب وإياب مباراة الوحدة أمام شقيقه نادى النصر والتي خسر فيها بمجموع اللقاءات بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة".