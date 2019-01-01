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كأس آسيا

الوحدة الإماراتي يستضيف أطفال الكهف التايلاندي

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بدعوة من الاتحاد الآسيوي - أطفال الكهف يحضرون مباراة منتخب بلادهم الأولى بالبطولة القارية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

قام نادي الوحدة الإمارات اليوم السبت، باستضافة أطفال الكهف التايلاندي بملعبه استاد آل نهيان، في جولة للملعب الذي سيستضيف مباراة منتخب بلادهم.

ويستضيف استاد آل نهيان غدًا الأحد، المباراة الأولى لمنتخب تايلاند أمام نظيره الهندي، بالجولة الأولى من دور  المجموعات بكأس آسيا الإمارات 2019.

الحساب الرسمي للنادي الإمارات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب: "سعدنا باستقبال أطفال الكهف التايلندي في استاد آل نهيان مساء هذا اليوم".

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ويتواجد الأطفال بالإمارات بدعوة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لحضور مباراة منتخبهم الافتتاحية من مقاعد كبار الزوار بالاستاد، دعمًا لهم بعد الحادثة التي وقعت لهم في يونيو من العام الماضي.

وكان 12 طفلًا من إحدى فرق ناشئي كرة القدم بتايلاند قد احتجزوا داخل كهف بالمنطقة الشمالية بتايلاند خلال رحلة استكشافية رفقة مدربهم، إثر هطول الأمطار بكثافة قبل أن تنجح قوات الإنقاذ في إنقاذهم من الغرق على مدار عدة أيام من المحاولات.

يذكر أن تايلاند والهند يقعان في المجموعة الأولى، التي حققت أولى مبارياتها التعادل الإيجابي بين الإمارات والبحرين.

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