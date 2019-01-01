الوحدة الإماراتي يتعاقد مع الإسباني مانويل خمينيز لقيادة الفريق

كان نادي الوحدة قد أعلنت اقالة الهولندي موريس شتاين

ماجد جزر فيسبوك تويتر

أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي التعاقد رسميًا مع المدير الفني الإسباني مانويل خمينيز لقيادة العنابي خلال الموسم الجاري.

الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر" غرد : "تعلن شركة الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب الإسباني مانويل خمينيز لمدة موسم، متمنين له وللفريق التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة".

وكان نادي الوحدة قد أعلنت اقالة الهولندي موريس شتاين من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بسبب سوء نتائج الفريق في الموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي.

الإطاحة بالمدير الفني الهولندي جاءت بعد أسبوع من هزيمة الوحدة أمام بني ياس 3 - 4 في الدوري، وهي الخسارة الثانية للفريق خلال أول ثلاث مباريات له بالدوري.

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يُذكر أن نادي الوحدة يتواجد في المركز العاشر بدوري الخليج العربي برصيد 3 نقاط فقط، بعد مرور 3 جولات.