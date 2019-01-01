الوحدات: طلبنا حكامًا أجانب لمباراتي شباب الأردن والفيصلي

الدوري الأردني يدخل مراحله الحاسمة، ولا مجال للخطأ!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي الوحدات الأردني على لسان ناطقه الرسمي خضر صوان طلبه لحكام أجانب لمباراتيه في الدوري الأردني ضد شباب الأردن والفيصلي.

ويتصدر شباب الأردن جدول ترتيب البطولة برصيد 28 نقطة، لكن الدوري تعيش حالة تنافسية مذهلة.

إذ يُطارد الصدارة الجزيرة والسلط بفارق نقطة واحدة، ثم الفيصلي بفارق نقطتين، وأخيرًا يحتل الوحدات المركز الخامس بـ23 نقطة، وهو ما يجعل مباريات الجولات الـ9 المتبقية حاسمة ومثيرة للغاية، إذ لا مجال للخطأ لخماسي القمة.

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وأعلن الوحدات عن توجهه بطلب للاتحاد الأردني لكرة القدم لتوفير حكام أجانب لإدارة مباراتي الفريق الحاسمتين ضد شباب الأردن على ملعب الملك عبد الله في 2 مارس القادم وأمام الفيصلي في 7 مارس على لعب عمان الدولي.

وتنطلق مباريات الأسبوع الـ14 من البطولة يوم الخميس، إذ يلتقي الوحدات مع الصريح فيما يلعب الفيصلي ضد الرمثا، ويخوض شباب الأردن مباراة القمة ضد السلط.