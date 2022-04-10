الوجهة إسبانيا .. أبراموفيتش يضع خطته بعد بيع تشيلسي!

كشف أحد المشترين المحتملين لنادي فالنسيا الإسباني أن الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الإنجليزي قدم بالفعل عرضًا لشراء "الخفافيش".

أبراموفيتش طرح تشيلسي للبيع الشهر الماضي، وذلك بسبب قرارات الحكومة البريطانية بالتضييق على النادي، بالنظر إلى صلة الملياردير الروسي برئيس بلاده فلاديمير بوتين، المسؤول الأول عن غزو أوكرانيا.

ومن المرجح ألا يحصل أبراموفيتش على أي مال من عملية بيع تشيلسي، بسبب عقوبة حكومة المملكة المتحدة.

وارتبط أبراموفيتش مؤخرًا بشراء نادي جوزتيبي التركي، إلا أن الصفقة لم تحدث في نهاية المطاف.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أكد ميجيل زوريو رجل الأعمال الإسباني أن بيتر ليم مالك فالنسيا الحالي ادعى أنه تلقى عرضًا من أبرموافيتش.

زوريو يرغب في شراء فالنسيا، وقدم بالفعل عرضًا بقيمة 248 مليون يورو إلى بيتر ليم، ويبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام.

وقال زوريو: "حاول بيتر ليم بيع النادي في لندن مقابل 250 مليون يورو، ولم ينجح".

وأضاف: "في الآونة الأخيرة، سرب إلى وسائل الإعلام الدولية أنه لديه عرضين للشراء، عرضي وعرض أبراموفيتش".

واختتم: "ومن هنا أقول له إما أن يضع 50 مليون يورو سنويًا كل عام لتعويض الخسائر التي يولدها، أو يبيع النادي لي، سواء أحب ذلك أم لا".

فالنسيا الآن معروض للبيع بعد سنوات من سوء الإدارة المالية من قبل بيتر ليم، الذي تسبب في تراجع النادي على الصعيدين الرياضي والاقتصادي.

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