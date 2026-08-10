الهيمنة المحلية ليست مجرد طلب.. مورينيو بلا حجج في ريال مدريد حتى دون رودري!

عادت الأجواء المعتادة إلى أروقة سانتياجو برنابيو مع تحركات فلورنتينو بيريز الحاسمة خلال ميركاتو صيف 2026، إذ شهدت تحركات الإدارة إنفاقًا تجاوز حاجز 200 مليون يورو لإعادة تشكيل القوام الأساسي للفريق عبر حسم ست صفقات كبرى، يأتي على رأسها الجناح الأيمن الموهوب يان ديوماندي القادم من لايبزيج، وتعزيز الخطوط الدفاعية والجانبية بضم الظهير الأيسر مارك كوكوريلا من تشيلسي والظهير الأيمن دينزل دومفريس من إنتر وقلب الدفاع إبراهيما كوناتي من ليفربول، إضافة إلى تعزيز الفاعلية الهجومية والابتكار عبر صانع الألعاب برناردو سيلفا من مانشستر سيتي والمهاجم الصريح كارلوس إسباي من ليفانتي.

تعكس هذه التحركات رغبة رئيس النادي في استعادة الهيمنة المطلقة وتزويد الجهاز الفني بقيادة جوزيه مورينيو بجميع الأدوات اللازمة للعودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية، دون وضع أي اعتبارات للعوائق المالية.

تبعات خسارة صفقة رودري

رغم ذلك شكل تحول مسار صفقة رودري نحو برشلونة صدمة كبيرة للشارع المدريدي، وثار التساؤل حول مدى تأثير غياب الارتكاز الإسباني على خطط الفريق.

لا يمكن إنكار القيمة الفنية العالية لرودري باعتباره خيارًا استثنائيًا في تنظيم اللعب والسيطرة على إيقاع المباريات، غير أن تحوله إلى المنافس المباشر لا ينبغي أن يتحول إلى ذرائع مسبقة.

مورينيو غضب لضياع الصفقة وهذا حقه، لكن هذا لا يعني أنها نهاية العالم أو أن النادي لم يقم بعملًا استثنائيًا في سوق الانتقالات بالفعل.

التحديات المتعلقة بالصفقات الضائعة تعد جزءًا من طبيعة الميركاتو، والاعتماد الكامل على اسم واحد لرهن نجاح الموسم بأكمله يقلل من قيمة بقية العناصر المتواجدة في القائمة.

قوة القائمة

يمتلك مورينيو تشكيلة استثنائية تضم أسماء بارزة في مختلف المراكز، بدءًا من خط الهجوم المتفجر بوجود فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي والوافد الجديد يان ديوماندي، مرورًا بالحضور الهجومي لبرناردو سيلفا، والخطوط الخلفية المدعومة بوجود كوناتي ودومفريس وكوكوريلا، وصولًا إلى حشد خيارات خط الوسط المتاحة مثل جود بيلينجهام وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا وغيرهم.

تتيح هذه التوليفة للمدرب البرتغالي تطبيق أفكاره التكتيكية بمرونة عالية، ولا يجب أن يكون فشل صفقة رودري فقط بمثابة حجة أو ذريعة لفشل الموسم.

صراع الكلاسيكو ومسؤولية التتويج

يواجه المدرب هانزي فليك في برشلونة ضغوطًا لا تتناسب مع حجم انفاق ناديه، للحفاظ على لقب الدوري الإسباني للسنة الثالثة على التوالي والحصول على دوري أبطال أوروبا بشكل غير عادل إطلاقًا.

في المقابل، أصبح ريال مدريد مطالبًا بإنهاء هذه السيطرة المحلية واستعادة الألقاب فورًا، فالاستثمار الضخم الذي قامت به الإدارة عبر جلب ستة أسماء مميزة وضع البرتغالي أمام واقع واضح لا يتطلب سوى تحقيق النتائج.

استعادة لقب الليجا والمنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا يمثلان الحد الأدنى لتطلعات الجماهير في الموسم الجديد.

بيت القصيد

إن الهيمنة المحلية بالنسبة لريال مدريد ليست خيارًا مطروحًا للنقاش أو مجرد أمنية تسعى الإدارة لتحقيقها، بل هي التزام مباشر يتناسب مع حجم الإنفاق وجودة الأسماء المتاحة.

خسارة لاعب بحجم رودري قد ترغم الجهاز الفني على إجراء تعديلات تكتيكية في نمط بناء الهجمات، لكنها لا تمنح البرتغالي أي مساحة لإيجاد أعذار في حال التعثر.

التحدي الحقيقي أمام مورينيو يكمن في دمج القادمين الجدد ووضع هذه النجوم ضمن منظومة جماعية قادرة على تحقيق البطولات وإعادة الفريق إلى قمة الكرة الإسبانية والأوروبية.