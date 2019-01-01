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بطولة كوبا أمريكا

الهيدوس: تجربة قطر في كوبا أمريكا مميزة خير استعداد للمونديال القادم

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قطر حصلت على إشادة الجميع في مشاركتها ببطولة كوبا أمريكا
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أثني حسن الهيدوس، قائد المنتخب القطري، على تجربة منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، مشيراً إلى أنها تعد خير استعداد لكأس العالم القادم.

وخسر العنابي، بهدفين دون رد من الأرجنتين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليودع العنابي البطولة رسمياً، بعد تذيله المجموعة الثانية.

وقال الهيدوس في تصريحات عقبت اللقاء: "لعبنا بطولة رائعة، العام القادم سنحاول العودة وتقدم أداءً أفضل من هذا".

وواصل: "التجربة كانت ناجحة، سوف تفيدنا على المدى البعيد، في مجاراة فرق أمريكا الجنوبية، في كأس العالم 2020".

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ومن جانبه قال اللاعب عبد الاحرق عقب المباراة: "خرجنا بصورة جيدة من البطولة، لم يحدث نصيب في التأهل، ولكن في العام القادم سنظهر بشكل أفضل بعدما أخذنا الخبرة".

الجدير بالذكر ان كلاً من كولومبيا والأرجنتين، ضمنا التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

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