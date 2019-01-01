الهيئة العامة للرياضة تعقد اتفاقية معايشة مع جوارديولا للمدربين السعوديين

اتفاقية مميزة من أجل المدربين السعوديين

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن توقيع اتفاقية بشأن فترات معايشة للمدربين السعوديين خلال الفترة المقبلة مع واحد من أهم المدربين على مستوى العالم في الوقت الحالي.

وتسعى الهيئة العامة للرياضة السعودية في الوقت الحالي، تطوير الرياضة هناك من كافة الجوانب من أجل تطوير مستوى الدوري السعودي للمحترفين.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تفاصيل التعاقد الذي تم عن طريق معهد إعداد القادة.

ووقع المعهد اتفاقية معايشة للمدربين الوطنيين، مع المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي والذي حقق إنجازات كثيرة مع السيتزنز في الفترة الأخيرة.

وجاء بيان الهيئة العامة للرياضة على النحو التالي: "سيحظى عدد من المدربين الوطنيين، في نشاط كرة القدم، بفرصة ذهبية تتجسد في فترات معايشة مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لإثراء خبراتهم وزيادة مهاراتهم التدريبية بما ينعكس على صناعتهم أجيال مؤهلة لتطوير التنافس المحلي ومدّ المنتخبات الوطنية السعودي بالمواهب التي تستحق أن ترفع رايته عالية خفاقة في المحافل الإقليمية والعالمية".

وأضاف البيان: "ووقع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، اتفاقية تتضمن برنامج معايشة للمدربين الوطنيين مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب المان سيتي".

معهد إعداد القادة يوقع إتفاقية معايشة للمدربين الوطنيين مع المدرب جوارديولا pic.twitter.com/PviCrUcm3C — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 2, 2019

ويشهد الدوري السعودي للمحترفين في الفترة الأخيرة تواجد أكثر من مدير فني أجنبي، حيث يسعى المسؤولون على إظهار المدرب الوطني بشكل مميز.