الهيئة العامة للرياضة تعتمد مجالس إدارات الهلال والشباب وثنائي جدة

إليكم كامل الأسماء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة في السعودية مجالس إدارات عدد من الأندية بعد الانتهاء من الانتخابات الخاصة بها.

واعتمد رئيس هيئة الرياضة مجلس إدارة نادي الهلال لمدة 4 سنوات برئاسة فهد بن نافل، وعضوية كلًا من سلطان بن سعيد وسليمان الهتلان وفيصل الغشيان وسلمان التويجري وفهد المفرج.

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واعتمد كذلك مجلس إدارة النادي الأهلي لمدة 4 سنوات برئاسة أحمد الصائغ، ونائبه عبد الصمد القرشي، وعضوية كلًا من: وائل الحلبي وأيمن المدني وياسر محروس وغسان نصيف وعمار زهران.

وكذلك مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي وأحمد كعكي نائبًا له، وعضوية كلًا من ابراهيم بخيت وممدوح الحربي ولؤي غلاييني وفيصل التركي وعبدالوهاب عايد وأحمد القطب وحسن باروم.

واعتمدت الهيئة مجلس إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان وخليفة الهويشان نائبًا له، وعضوية كلًا من: فهد الشعلان وفهد العليان واحمد الكنهل وكنعان الكنعاني وتركي الفرج.

