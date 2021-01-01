لوشيسكو: النصر يريد الثأر منا .. والدوسري: نسعى لإنجاز لم يسبقنا له أحد

الزعيم يستضيف العالمي بعد غدٍ في كأس السوبر

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن فريقه لديه الخبرات والإمكانيات الكافية كي يوقف خطورة النصر في كلاسيكو السوبر.

العالمي يحل ضيفًا على الهلال بعد غدٍ السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، بكأس السوبر السعودي، كونه وصيف الدوري، وكون الزعيم بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي للسوبر: "نعلم تمامًا أن النصر يريد الثأر منا، بعدما هزمناه في الثلاث مباريات الأخيرة بيننا، لكننا لدينا الدوافع الكاملة والإمكانيات التي ستمكننا من التصدي لرغبته، فقد قدمنا موسمًا مميزًا العام الماضي، وحققنا لقب الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا، والآن تنتظرنا بطولة رابعة".

وأضاف: "نريد إسعاد جماهيرنا، ورغبتنا الدائمة هي الفوز في أي مباراة، نريد أن نرفع الكأس يوم السبت، الأخطاء لا مجال لها، فهي مباراة واحدة ببطولة، علينا التركيز جيدًا ونعمل كمجموعة واحدة ليتحقق الهدف".

المدرب الروماني تابع: "واجهنا من قبل مباريات صعبة وتحديات كبيرة وتخطيناها، والآن بالخبرة والمهارات سنعبر السوبر والكأس معنا".

وفي الإطار نفسه، قال سالم الدوسري؛ جناح الأزرق: "نسعى لتحقيق البطولة الرابعة لنا بالموسم، كي نحقق إنجازًا لم يسبقنا له أحد، لدينا ثقة كبيرة في قدراتنا، تعثرنا مؤخرًا في أكثر من مباراة، لكننا ندخل السوبر بحسابات مختلفة وبروح جديدة، لن نفكر في الماضي".

وتابع: "ننتظر الدعم من جماهيرنا، هم وقودنا الحقيقي، هم دائمًا خلفنا، وبهم سنحقق السوبر".

يذكر أن العالمي هو بطل النسخة الماضية من السوبر على حساب التعاون، وإذا حقق لقب هذه النسخة أيضًا سيكون أول فريق يحقق السوبر مرتين متتاليتين.