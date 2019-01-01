الهلال يوضح سبب غياب عمر خربين عن سوريا

المنتخب السوري الأول لكرة القدم يستعد لمواجهة الفلبين

مصعب صلاح فيسبوك تويتر

كشف نادي الهلال السبب وراء غياب عمر خربين، مهاجم الفريق، عن معسكر منتخب سوريا.

المنتخب السوري الأول لكرة القدم يستعد لمواجهة الفلبين في تصفيات آسيا 2023 وكأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر.

وقال هشام الكثيري، المدير الإعلامي في نادي الهلال، عبر حسابه بموقع "تويتر" إنّ خربين لم يبتعد عن منتخب سوريا سوى لأسباب خارجة عن إرادته.

وأوضح أنّ: "تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده، وتمت الموافقة إلا أن ظروف زوجته الصحية التي تنتظر مولودا استدعت اعتذاره خطيا وهاتفيا عن مشاركة منتخب بلاده، وذلك للوقوف إلى جوار زوجته بألمانيا وهو ما دعى الجهاز الفني لمنحه يومين إجازة إضافيين".

"ظروف زوجته الصحية التي تنتظر مولودًا في ألمانيا استدعت اعتذاره خطيًّا وهاتفيًا"🗨️



🔵هكذا علق الهلال عن قرار الاتحاد السوري بشأن إبعاد عمر خربين من صفوف المنتخب. pic.twitter.com/VuKekNMXFB — موقع قول السعودي (@GoalSA) September 5, 2019

جدير بالذكر أنّ مواطنه ومهاجم أهلي جدة، عمر السومة، مستبعد من المنتخب السوري رغم موافقة فريقه على الانضمام للنسور.

ولعب خربين نصف الموسم الماضي رفقة نادي بيراميدز المصري على سببل الإعارة.