الهلال يوجه الشكر لعمر خربين ويعلن رحيله

خربين أصبح لاعبًا حرًا، ومازال أمامه الكثير من العروض الجديدة

أعلن نادي الهلال ، اليوم الخميس، عن فك ارتباطه مع السوري عمر خربين مهاجم الفريق بشكل رسمي، ويستعد لخوض تجربة جديدة.

ويستعد الهلال لضم لاعب أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة، في سوق الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم الفريق لاستكمال مشوار الدوري المصري الممتاز.

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وكشف الهلال بشكل رسمي رحيل لاعبه عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث وجهوا له الشكر عن الفترة داخل الفريق.

عمر خربين أصبح لاعبًا حرًا في الوقت الحالي، وأشارت تقارير إلى اقترابه من الانضمام إلى نادي الوحدة الإماراتي.

عروض عدة يستعد خربين للاختيار من بينها على رأسهم الوحدة الإماراتي والزمالك المصري وبعض الأندية السعودية أيضًا.

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وكان خربين قد تراجع مستواه كثيرًا خلال الموسمين الماضيين، مما جعله يخرج من حسابات الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال.