الهلال ينهي الاتفاق مع الشهراني لتجديد عقده 3 سنوات

الشهراني يوقع على عقدٍ جديد للهلال

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن توصل نادي الهلال لاتفاق مع ياسر الشهراني الظهير الأيسر للفريق لتمديد عقده لمدة 3 سنوات مقبلة.

ياسر الشهراني يعد من المميزين في تاريخ الكرة السعودية بمركز الظهير الأيسر، ويسعى الهلال للحفاظ عليه بتمديد عقده لمدة جديدة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الهلال توصل بالفعل لاتفاق مادي مع الشهراني من أجل تمديد التعاقد.

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وأشارت الصحيفة أن عقده الجديد الذي سيمتد إلى 3 سنوات سيتقاضى عن كل موسم مقابل مادي يصل إلى 8.5 مليون ريال.

وكان الشهراني قد أعطى مرونة كبيرة في التفاوض مع الهلال بعد تلقيه العرض بـ8.5 مليون ريال في الموسم، وسيتم الإعلان قريبًا.

وأكدت "الرياضية" أن اللاعب سيوقع العقود، الخميس، قبل المغادرة إلى جدة لمواجهة الأهلي في كلاسيكو الجولة الـ13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.