الانتقالات

الهلال ينسحب من المفاوضات مع هارون كمارا بسبب مغالاة القادسية

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إدارة نادي الهلال قررت الانسحاب من المفاوضات مع اللاعب
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية توقف مفاوضات نادي الهلال السعودي مع نظيرتها في القادسية بشأن اللاعب هارون كمارا بعد مرحلة طويلة من المفاوضات خلال الأيام الماضية.

وقالت صحيفة "الجزيرة" بحسب مصادرها أن إدارة نادي الهلال قررت الانسحاب من المفاوضات مع اللاعب بسبب مغالاة إدارة ناديه بحسب ما وصفت الصحيفة.

وأضافت أن إدارة الهلال كانت قد اتفقت على انتقال هارون كمارا لصفوف الهلال مقابل 15 مليون ثم زايدت على الصفقة فجر اليوم رغبة في أن يرفع الهلال عرضه على عرض الاتحاد.

وأكدت التقارير أن هذه المزايدة جعلت إدارة الهلال تنسحب من صفقة اللاعب، الذي أصبح على أعتاب الاتحاد.

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وأنهت الصحيفة لتشير أن إدارة الاتحاد حسمت الصفقة مقابل 30 مليون ريال، بجانب سيارة وفيلا للاعب.

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