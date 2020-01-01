الهلال يكشف حقيقة مفاوضاته مع علي معلول

هل يسعى الهلال لضم علي معلول؟

كشف نادي الهلال، حقيقة مفاوضاته مع التونسي علي معلول، الظهر الأيسر لفريق النادي الأهلي المصري، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بعض التقارير التونسية، كانت قد أشارت إلى أن الهلال في مفاوضات مع الأهلي، من أجل التعاقد مع المحترف التونسي علي معلول خلال الفترة القادمة.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن مصدرًا من نادي الهلال، نفى كل ما تردد في الصحف والمواقع الرياضية التونسية، التي أكدت على أن الهلال يسعى لضم معلول.

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المصدر شدد على أن علي معلول ليس من ضمن خيارات الهلال خلال الموسم المقبل، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويعد علي معلول أحد أهم لاعبي النادي الأهلي خلال الوقت الحالي، حيث شارك هذا الموسم في 20 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل 5 أهداف وصنع 7 أهداف.

وكان الأهلي قد أعلن عن تجديد عقد علي معلول خلال شهر فبراير 2019، لمدة موسمين، لينتهي عقده عام 2021.