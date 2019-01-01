الهلال يكرم العويران قبل ديربي الرياض أمام النصر

الهلال يستعد لمواجهة النصر ضمن منافسات الدوري السعودي

قرر نادي الهلال السعودي تكريم خميس العويران، خلال المباراة المقبلة للفريق أمام النصر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد خميس العويران من أبرز نجوم الهلال عبر تاريخه حيث يمر بأزمة صحية في الوقت الحالي وقرر الهلال تكريمه.

وأعلن النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تكريم اللاعب قبل مواجهة ديربي الرياض.

وقال بيان الهلال حول تكريم العويران عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل تكريم لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي سابقًا خميس العويران شفاه الله، وذلك قبل بداية مباراة الهلال التي تجمع بضيفه النصر مساء يوم غد الأحد على ستاد جامعة الملك سعود، بالرياض، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "ويأتي ذلك تقديرًا من مجلس الإدارة لمسيرته الزاخرة إبان تمثيله الهلال وامتدادًا لخطوات المجلس في تكريم نجوم النادي ولاعبيه".

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز أمام النصر في ديربي الرياض للثأر من هزيمة العالمي له في الدور الثاني من الدوري بالموسم الماضي.