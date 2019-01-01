الهلال يقيم احتفالية لهدافه التاريخي

إدواردو حقق رقمه القياسي خلال مواجهة الفيحاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أقام نادي الهلال السعودي اليوم الأربعاء، احتفالية خاصة للبرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب الفريق، بعدما صار الهداف التاريخي من بين لاعبي الزعيم الأجانب.

وحقق البرازيلي هذا الرقم القياسي خلال مواجهة الفيحاء، بالجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدما سجل هدفه الـ61 في مسيرته مع الموج الأزرق.

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إدواردو سجل هدفه الـ62 في المباراة الأخيرة أمام الفتح، بالجولة الـ19، والتي حقق بها الموج الأزرق برباعية مقابل هدف وحيد.

وبعد نهاية مران الليلة شارك الجهاز الفني واللاعبين في احتفالية الهداف التاريخي، حيث عاد اللاعبون اليوم للتدريبات بعد حصولهم على راحة بالأمس.

ويلعب صاحب الـ29 عامًا في صفوف الهلال منذ صيف 2015، عندما انضم له قادمًا من بورتو البرتغالي.