الهلال يقفز لصدارة الدوري السعودي بالفوز على أبها
حقق الهلال الفوز على نظيره أبها، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الهلال ارتقى إلى قمة الدوري مستغلًا تعثر النصر أمس أمام ضمك، ضمن مباريات نفس الجولة بالتعادل بهدف لكل فريق.
الهلال افتتح التسجيل سريعًا وباغت أصحاب الأرض في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، عن طريق أندري كاريلو جناح الزعيم البيروفي.
كاريلو استغل عرضية من ركنية لعبت على العارضة القريبة لتغيير اتجهاها برأسية رائعة لتسكن شباك أبها والإعلان عن الهدف الأول.
د9’ هدف للهلال! ⚽#كاريلو يفتتح التسجيل#أبها 0 : 1 #الهلال#أبها_الهلال— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 31, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/f7FfgMtzAU
وسريعًا أضاف الهلال الهدف الثاني في أحداث اللقاء، في الدقيقة 13 من عمر المباراة، عن طريق الفرنسي جوميس الذي يواصل تصدره لترتيب الهدافين.
جوميس سجل الهدف مستغلًا مرورها من دفاعات أبها، وانفراده بحارس المرمى، ليبعد بالنتيجة ويضاعفها للزعيم ويقربهم من الـ3 نقاط.
د13’ هدف لـ الهلال! ⚽#غوميز يضيف الثاني#أبها 0 : 2 #الهلال#أبها_الهلال— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 31, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/QpPhMSqKWl
وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين دون، حيث سعى أبها لتقليص الفارق ولكن لم يتمكن من قوة دفاعات الفريق الهلالي.
وفي الشوط الثاني تمكن أصحاب الأرض من خطف هدف عن طريق أندرياتسيما بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88.
د88’ هدف لـ أبها! ⚽#أندرياتسيما يقلص الفارق#أبها 1 : 2 #الهلال#أبها_الهلال— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 31, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/08b476rAAO
وبذلك ارتفع رصيد الهلال إلى 35 نقطة في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن.