الهلال يقترب من ضم برتغالي وبرازيلي لتعويض إدواردو وخربين

الهلال سيضم لاعبان لتعويض الراحلان عن صفوفه.

اقتربت إدارة نادي الهلال ، من التعاقد مع البرتغالي أديلينو فيرينها لاعب باوك اليوناني السابق، والبرازيلي أليكس تكسييرا، مهاجم جيانجسو الصيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين.

كارلوس إدواردو رحل إلى صفوف نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، بينما عمر خربين اقترب من الرحيل إلى صفوف الزمالك المصري بداية من الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الهلال سيحصل على خدمات البرتغالي فيرينها صاحب الـ34 عامًا في صفقة انتقال حر، بناء على طلب من الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق، الذي يعرفه جيدًا منذ تواجدهما معًا في اليونان.

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فيرينها لعب في العديد من الأندية البرتغالية والألمانية واليونانية، كما لعب مع منتخب البرتغال 25 مباراة، حيث يستطيع اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر.

وعلى جانب آخر، أعلن البرازيلي تكسييرا صاحب الـ30 عامًا، عن رغبته في مغادرة الصين إلى صفوف نادي الهلال، ولكن الصفقة تمر ببعض الصعوبات التي قد تعيق الاتفاق بين الناديين.

صعوبات صفقة تكسييرا تتمثل في أن عقده سينتهي بنهاية عام 2020 مع النادي الصيني، وقد يتمسك ناديه باستمراره لنهاية العقد، أو ينجح الهلال في إقناع مسؤوليه في الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي.

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تكسييرا يلعب في مركز الجناح الأيسر، كما يستطيع اللعب في عمق الهجوم، ولعب في صفوف شاختار الأوكراني، قبل قراره بالانتقال إلى الدوري الصيني.

فيرينها لعب مع ناديه السابق باوك 218 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 42 هدفًا، وصنع 39 هدفًا، كما لعب تكسييرا مع جيانجسو في 147 مباراة، سجل فيها 69 هدفًا، وصنع 42 هدفًا.