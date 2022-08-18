الهلال يقترب من استعادة سلمان الفرج وديلجادو يبدأ التأهيل

أنباء جيدة للأزرق قبل بداية الموسم

كشف نادي الهلال السعودي، عن آخر التطورات حول موقف لاعبه سلمان الفرج، وإمكانية ظهوره مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وكان الفرج قد تعرض لإصابة قوية في الساق، خلال مباراة الهلال أمام الفيصلي، بالجولة الأخيرة من النسخة الماضية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية بعد التفاصيل الخاصة بتعافي الفرج، بالإضافة لزميله ميشايل ديلجادو الذي تعرض مؤخرًا لإصابة في العضلة الخلفية.

ما هو موقف سلمان الفرج؟

أشارت "الرياضية" إلى قطع اللاعب شوطًا كبيرًا في طريقه نحو التعافي ببرنامجه التأهيلي، بعدما أجرى تدريبات بالكرة للمرة الأولى منذ إصابته.

وأجرى الفرج تدريبات لياقية أخرى مثل الركض وبعض التمارين الأخرى، لتعويض ما فاته بعد غيابه عن معسكر الفريق التدريبي في مدينة بيرمينجهام الإنجليزية استعدادًا للموسم الجديد.

وشمل تدريب الهلال عمومًا استعدادت المدرب رامون دياز لخوض مواجهته الودية المقرر إقامتها اليوم، الجمعة، أمام فريق الباطن ضمن المرحلة الأخيرة من الفترة التحضيرية.

ماذا عن ميشايل ديلجادو؟

وفي سياق متصل واصل ديلجادو برنامجه العلاجي والتأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني، طمحًا في العودة بأقرب فرصة ممكنة.

ويطمح اللاعب في الظهور بالمواجهة الأولى للهلال يوم الخميس المقبل أمام الخليج، في افتتاح مشوار فريقه للحفاظ على لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.