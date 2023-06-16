الهلال يفسد ميركاتو النصر والاتحاد بعرض عاجل إلى نجم تشيلسي

قد يتحوّل نادي الهلال، إلى كابوس حقيقي للنصر والاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد تحركه العاجل، لخطف إحدى أبرز الصفقات العالمية.
الهلال الذي تم حرمانه من التعاقدات في صيف 2022 ويناير 2023، عانى من صدمة كبرى؛ بعد فشله في حسم صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي فضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.
وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي سانتي أونا، دخول الهلال بقوة، في صفقة التعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي؛ والذي ارتبط اسمه بناديي النصر والاتحاد، خلال الساعات الماضية.
وكشف أونا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الزعيم الهلالي، قدّم عرضه الأول بالفعل، للتعاقد مع المدافع السنغالي، من تشيلسي الإنجليزي.
جدير بالذكر أن أكثر من مصدر عالمي أكد في اليومين الماضيين، على رحيل كوليبالي من تشيلسي، خلال الصيف الحالي، رغم انضمامه إلى الفريق الأول، في العام الماضي فقط، مقابل 40 مليون يورو تقريبًا، وفي عقد يمتد لـ2026.
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