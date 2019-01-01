الهلال يعلن موعد وصول وتقديم جيوفينكو بالسعودية

الهلال السعودي يعلن تفاصيل استقابل جيوفينكو بالمملكة العربية السعودية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الهلال السعودي، عن موعد وصول الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب الفريق الجديد، إلى المملكة العربية السعودية، من أجل الانضمام لتدريبات الزعيم.

الهلال نجح في الخصول على خدمات جيوفينكو خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادمًا من فريق تورنتو الكندي، لمدة ثلاث سنوات ونصف.

الهلال أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" برنامج وصول جيوفينكو إلى العاصمة السعودية الرياض.

سيباستيان جيوفينكو يصل يوم غدٍ الإثنين إلى الرياض، حيث تهبط طائرته في تمام الثالثة و20 دقيقة عصرًا مطار الملك خالد الدولي.

جيوفينكو سيتواجد في صالة رقم 1 بمطار الملك خالد الدولي، بعد إتمام إجراءات دخوله للأراضي السعودية، واستقباله من جانب وفد الهلال.

وسيتم تقديم اللاعب الإيطالي للجماهير الهلالية بين شوطي لقاء الهلال والفتح مساء غدٍ الأثنين، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.