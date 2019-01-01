الهلال يطلب ضم الخيبري من الشباب

الزعيم يسعى لتدعيم صفوفه قبل النصف الثاني من الموسم

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي الهلال السعودي يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بضم لاعب جديد.

ويسعى الهلال للحفاظ على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في النصف الثاني من الموسم للحفاظ على اللقب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الهلال قدم طلبًا رسميًا للشباب لضم عبدالله الخيبري خلال فترة الانتقالات الحالية. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأشارت الصحيفة أن عرض الهلال تضمن انتقال مهند فلاتة للشباب بالإضافة لمبلغ مالي، من أجل الحصول على موافقة إدارة الليوث.

وينتظر مسؤولي الهلال السعودي في الأيام القليلة المقبلة رد نادي الشباب بشكل رسمي على العرض المقدم لضم الخيبري.

ويعد الخيبري من اللاعبين المميزين في الفترة الأخيرة حيث لفت نظر الكثير الأندية، حيث نتج عنه عرض الهلال لضمه في يناير الحالي.

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