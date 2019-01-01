الهلال يستقر على الرباعي الأجنبي في الآسيوية وكاريلو بدلاً من إدواردو

كاريلو قد حسم تواجده مع الزعيم بعد فترة طويلة من المفاوضات مع ناديه بنفيكا البرتغالي

ماجد جزر فيسبوك تويتر

استقر المدير الفني الروماني رازفان لوتشيسكو على رباعي الفريق المحترف الذي سيتم قيده في قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أكدت أن رازفان قرر قيد البيروفي أندريه كاريلو بدلاً من البرازيلي كارلوس إدواردو.

وكان كاريلو قد حسم تواجده مع الزعيم بعد فترة طويلة من المفاوضات مع ناديه بنفيكا البرتغالي، ليتأكد قيده في القائمة القارية.

إدارة الهلال كانت قد قيدت في القائمة المبدئية، كارلوس إدواردو رفقة الإيطالي سباستيان جيوفينكو والفرنسي بافتيمبي جوميس ، والكوري الجنوبي جانج هيون سو.

الهلال يستعد لمواجهة نظيره النادي الأهلي، في 6 أغسطس، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

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يُذكر أن كاريلو كان قد غاب عن قائمة الزعيم في دور المجموعات من البطولة القارية والتي تصدر فيها أزرق العاصمة مجموعته وصعد إلى الدور ثمن النهائي.