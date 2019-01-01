الهلال يستبعد كارلوس إدواردو من القائمة الآسيوية

المدير الفني الروماني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو يقرر استبعاد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو من قائمة الفريق الآسيوية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي استبعاد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو من قائمة الفريق الآسيوية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت تقارير صحفية صادرة اليوم، حيث لا ينوي المدير الفني الاعتماد على اللاعب فيما تبقى من مباريات الفريق أسيويًا.

نعم هو هدف التورنيدو سالم الدوسري في شباك النصر، وأحد أفضل أهداف الدوري السعودي عبر تاريخه 🔝 pic.twitter.com/w3MlJL6IQY — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 28, 2019

وكان المدير الفني قد قدم قائمة مبدئية في الأسبوع الماضي تضمنت وجود إدواردو ومعه كل من سباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جميز وجانج هيون سو، وأضاف مؤخرًا اللاعب البيروفي أندري كاريلو.

ومن المنتظر أن يواجه الهلال نظيره الأهلي السعودي في السادس من شهر أغسطس خلال جولة الذهاب من دور الـ ١٦ بدوري أبطال آسيا.

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ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الشهير بالجوهرة المشعة، وستقام مباراة العودة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

جدير بالذكر أن المدير الفني كان قد منح لاعبيه ثلاث أيام راحة بعد فترة المعسكر الذي أقيم في النمسا خلال الأيام الماضية، حيث خاض الفريق سبع وديات.