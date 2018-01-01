الهلال يرفض مقايضة ثنائي الفريق بعسيري الأهلي ويحدد شروطه

الراقي وافق على الاستغناء عن خدمات مهند عسيري، لكن الصفقة لم تتم بعد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يسيطر الاختلاف في وجهات النظر بين مسؤولي الهلال والأهلي السعوديين، على مفاوضاتهم بشأن الصفقات الشتوية.

مسؤولو الزعيم برئاسة محمد بن فيصل، قدموا عرضًا لنظرائهم في الراقي للحصول على خدمات مهند عسيري؛ مهاجم الفريق، إلا أن الأهلي وضع شرطًا رفضه الهلاليين.

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وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصادر رسمية أكدت لها أن الأهلي طلب الحصول على خدمات الثنائي مهند فلاتة وأحمد أشرف بشكل نهائي مقابل انتقال عسيري لصفوف الموج الأزرق، لكن مجلس الهلال رفض بيع عقد الثنائي.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن مسؤولي الزعيم أكدوا أنه في حال انتقال فلاتة وأشرف للأهلي سيكون بنظام الإعارة فقط وليس البيع النهائي، مقابل شراء عقد مهند عسيري، مشيرةً إلى أن الأهلي طالب الهلاليين بدفع مبلغ إضافي في سبيل إتمام الصفقة، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين.

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يذكر أن الأهلي لا يعتمد بشكل أساسي على مهند عسيري في ظل تألق ثنائي الهجوم؛ عمر السومة ودجانيني.

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين مهاجم الراقي وموسى المحياني؛ مدير الكرة بالفريق، نشبت بعد مغادرته لمقاعد البدلاء خلال مواجهة الفتح بالجولة السابعة بالدوري، قبل انطلاق صافرة النهاية، أدت إلى استبعاده من التدريبات، إلا أن الأزمة تم حلها بعد غياب شهر عن المران.