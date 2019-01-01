الهلال يختار أبو ظبي كملعب محايد في آسيا والأهلي يقترب من نفس الاختيار

يلتقي الهلال أمام فريق استقلال يوم 23 من شهر أبريل المقبل في دوري المجموعات من بطولة آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وقع اختيار إدارة نادي الهلال السعودي على مدينة أبو ظبي كأرض محايدة لمواجهة نادي استقلال الإيراني ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الهلال أمام فريق استقلال يوم 23 من شهر أبريل المقبل في دوري المجموعات من بطولة آسيا .

وجاء ذلك بعد موافقة لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، بينما اختار نادي استقلال الإيراني مدينة الدوحة كأرض محايدة في الـ8 من الشهر نفسه .

وتضم مجموعة نادي الهلال كلاً من فرق العين الإماراتي ، والدحيل القطري ، واستقلال الإيراني.

🔵رسميًا:

🏆دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

📆 8 أبريل : الاستقلال الإيراني × #الهلال

🏟️ الدوحة

📆 23 أبريل : #الهلال × الاستقلال الإيراني

🏟️ أبو ظبي



(@Alhilal_FC :📸) pic.twitter.com/dpHJh9iBXI — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 5, 2019

وعلى الجانب الأخر فقد وقع اختيار فريق بيرسبوليس الإيراني على دبي من أجل مواجهة النادي الأهلي السعودي بنفس البطولة.

ولم تُحدد إدارة الأهلي حتى الآن الملعب الذي ستواجه عليه الفريق الإيراني، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن العاصمة أبو ظبي قد تستقبل هذه المواجهة.