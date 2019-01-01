الهلال يخاطب الاتحاد الآسيوي بشأن سالم الدوسري

الزعيم في مجموعة واحدة بدوري أبطال آسيا مع العين والدحيل واستقلال طهران

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يستعد الهلال السعودي لملاقاة العين الإماراتي في افتتاح مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، والمقرر إقامتها في الخامس من مارس المقبل، على استاد هزاع بن زايد.

الزعيم يقع ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم بجانب الزعيم الإماراتي، الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الهلال خاطبت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للاستفسار عن موقف المهاجم سالم الدوسري من المشاركة في اللقاء الافتتاحي.

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ويأتي استفسار مجلس الموج الأزرق، نظرًا للطرد الذي تعرض له الدوسري خلال إياب نهائي دوري الأبطال نسخة 2017 أمام أوراوا ريدز الياباني.

اللاعب حصل على الإنذار الأول في الدقيقة 72 من عمر المباراة، وبعدها بست دقائق حصل على الإنذار الثاني، ليتم طرده من المباراة.

وكان الهلال قد خسر لقب 2017، بالهزيمة أمام الفريق الياباني بثنائية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.