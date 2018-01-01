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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الهلال يُحطم رقم النصر وفرصة أخرى للتميز

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تغلب الزعيم على الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن قمة مباريات الجولة الرابعة عشر

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

واصل نادي الهلال تحقيق الانتصارات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما حقق فوزاً مثيراً أمس على حساب الأهلي.

وتغلب الزعيم على الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين السعودي.

وبعد الفوز على الأهلي، تخطى الهلال الرقم القياسي في عدد النقاط خلال مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري عبر تاريخه، والمسجل باسم النصر.

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الفوز على الأهلي رفع رصيد الهلال إلى 35 نقطة، محطمًا رقم النصر الذي حققه في موسم 2014ـ 2015، بفارق نقطة واحدة.

ويمتلك نادي الهلال فرصة لمواصلة تحطيم هذا الرقم، عندما يواجه نادي التعاون في الجولة الختامية للدور الأول، التي يلاقي فيها فريق التعاون.

يُذكر أن أكبر حصيلة سبق أن جمعها الهلال في مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري، كانت 33 نقطة، في موسم 2015ـ 2016.

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