الهلال يحصد ضحاياه .. تفاصيل إصابات الدوسري والعويس والبليهي

المنتخب السعودي خرج من مونديال قطر بعديد الإصابات

عادت بعثة المنتخب السعودي اليوم الخميس، إلى العاصمة الرياض، بعد نهاية مشوار الأخضر في كأس العالم قطر 2022، من دور المجموعات.

الأخضر تلقى الهزيمة بالأمس أمام المكسيك بثنائية مقابل هدف وحيد، في ختام دور المجموعات، أطاحت به من البطولة، في وقت كان يكفيه الفوز بهدف وحيد كي يصعد لدور الـ16.

وخرجت السعودية من هذه المباراة بثلاث إصابات؛ الجناح الأيسر سالم الدوسري والحارس محمد العويس والمدافع علي البليهي؛ ثلاثي الهلال.

وبينت الفحوصات الطبية التي خضعوا لها اليوم، معاناة الدوسري من إصابة في أربطة مفصل الكاحل، أما العويس فيعاني من إصابة في عضلة الكتف الأيمن، والبليهي إصابته في العضلة الخلفية.

ولم يكشف الجهاز الطبي للأخضر عن مدة غياب أي من الثلاثي، إذ اكتفى بذكر أن التقارير الطبية في يد الجهاز الطبي للهلال.

" سالم الدوسري، محمد العويس، علي البليهي" يجرون الفحوصات الطبية بعد إصابتهم في مباراة المكسيك 📝⬆️ pic.twitter.com/tjZy709YyG — المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 1, 2022

يذكر أن المنتخب السعودي خرج بكثير من الإصابات من المونديال فسبق هذا الثلاثي، كل من سلمان الفرج، ياسر الشهراني، محمد البريك ونواف العابد.