الهلال يحسم أمر ميشايل نهائيًا ويُحدد بديله

الجناح البرازيلي يعيش وضعًا غامضًا مع الهلال

أكد الصحفي الخبير بأخبار الانتقالات، رودي جاليتي، أن الهلال حسم بشكل نهائي موقف جناحه البرازيلي ميشايل.

ميشايل كان الأجنبي الوحيد الذي استمر مع الهلال بعد ثورة الانتقالات التي طالت دوري روشن السعودي الصيف الماضي، وقد ساعده على ذلك إصابة نيمار في أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه مبكرًا وحذف اسمه من قائمة الفريق في يناير 2024.

جاليتي أوضح أن رحيل ميشايل عن الهلال حُسم تمامًا وأصبح في حُكم المؤكد، مشيرًا إلى أن بديله سيكون مواطنه نيمار الذي سيُقيد من جديد في قائمة الفريق.

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صاحب الـ27 عامًا ارتبط مؤخرًا بعدد من الأندية البرازيلية، لكن بقاءه في الدوري السعودي غير مستبعد أبدًا في ظل التحركات النشطة للأجانب بين الأندية السعودية هذا الصيف.

يُشار إلى أن ميشايل لعب مع الهلال الموسم الماضي 46 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 13.