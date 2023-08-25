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الهلال يتخطى الخطوط الحمراء .. 3 راحلين جدد عن قلعة الزعيم

تامر أبو سيدو
Al Hilal - Salem Al DawsariGOAL AR
الهلالدوري روشن السعوديمحمد العويسصالح الشهري

ثورة الهلال تُطيح بالنجوم

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كشف الصحفي سعد السبيعي عن مفاجأة كبيرة في ملف الراحلين عن الهلال هذا الصيف، حيث كشف عن 3 أسماء جديدة تستعد لحزم حقائبها ومغادرة قلعة الزعيم.

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الهلال قام بثورة على صعيد اللاعبين الجدد خاصة الأجانب، حيث تخلى عنهم جميعًا باستثناء ميشايل وضم 7 جدد، فيما تعاقد مع المدافع السعودي حسان تمبكتي من الشباب بعد صراع شرس مع النصر والاتحاد والأهلي.

السبيعي كشف النقاب عن اقتراب الثلاثي، محمد العويس وصالح الشهري ومصعب الجوير، من الرحيل عن الهلال قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي، مشيرًا إلى أن وجهتهم لم تحدد بعد، ودون أن يُحدد طريقة خروجهم إن كانت بالإعارة أو البيع النهائي.

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جماهير الهلال أبدت دهشتها واستياءها من التخلي عن الجوير تحديدًا، وقد وصف العديد منهم اللاعب بالخط الأحمر نظرًا لموهبته الكبيرة وصُغر سنه، وطالب العديد منهم بأن يحدث ذلك بالإعارة، إن كان ضروريًا، حتى يعود اللاعب فيما بعد.

يُشار إلى أن المصادر الإخبارية تتحدث عن استهداف الاتفاق للمهاجم الشهري فيما تلقى العويس عرضًا جديًا من الاتحاد.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 86077كريم بنزيما
  • 8925خاليدو كوليبالي
  • 15768روبرتو فيرمينو
  • 7081نجولو كانتي
  • 16900مارسيلو بروزوفيتش
  • 35203صفقة أخرى
169954 الأصوات

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