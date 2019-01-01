الانتقالات
الانتقالات

الهلال يتحرك لضم هتان باهبري ورئيس الشباب يستغل الموقف

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رئيس نادي الشباب خالد البلطان اشترط الحصول على مبلغًا كبيراً، بجانب استعارة أحد لاعبي الفريق الهلالي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تحرك إدارة نادي الهلال بقيادة الأمير محمد بن فيصل إلى شراء المدة المتبقية (6 أشهر) في عقد اللاعب الدولي السعودي هتان باهبري لاعب الشباب.

التقارير أشارت إلى أن رئيس نادي الشباب خالد البلطان اشترط الحصول على مبلغًا كبيراً، بجانب استعارة أحد لاعبي الفريق الهلالي.

هتان باهبري الذي ظهر بشكل جيد مع الأخضر في كأس آسيا 2019 مطلوب في أكثر من نادي سعودي، بعدما رفض تجديد تعاقده مع الفريق الشبابي.

ويرغب رئيس الفريق الشبابي في استغلال رغبة أكثر من نادي في التعاقد مع اللاعب مقابل التنازل عن الفترة المتبقية من عقد باھبري مع الشباب قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية.

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يُذكر أن هتان باھبري قد استبعد أمس الثلاثاء بقرار فني من لقاء الكلاسیكو أمام الضيف نادي الاتحاد على ملعب الجوھرة بسبب عدم تجديد تعاقده مع الفريق.

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